- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunțat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca maine linia de metrou din Drumul Taberei va fi deschisa pentru calatori. "Mulți spuneau ca nu suntem in stare", a reacționat premierul Orban. Metrorex anunta ca in prezent sunt in desfasurare proceduri…

