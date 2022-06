Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Guvernatorilor AIEA a adoptat rezoluția depusa de SUA, Franta, Germania si Marea Britanie prin care se cere Iranului sa-și respecte obligațiile asumate și sa coopereze cu agenția, scrie AFP.

- Franta va apara Finlanda si Suedia in cazul oricarei agresiuni militare, a anuntat luni seara Administratia Emmanuel Macron, in contextul in care Rusia a criticat deciziile celor doua tari nordice de a cere aderarea la NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat joi ca nu va mai putea exporta gaze prin gazoductul Yamal-Europa, via Polonia, dupa ce Moscova a impus sancțiuni impotriva firmei care deține secțiunea poloneza a conductei, scrie Reuters, potrivit Economedia . „A fost implementata o interdicție a tranzacțiilor și plaților…

- "Atacul de la gara Kramatorsk este un act deliberat de intimidare. Zeci de civili morți și raniți. Familii cu copii care incercau sa se evacueze. Lumea trebuie sa ințeleaga: Rusia este un stat terorist. Cumpararea petrolului și gazelor rusești inseamna finanțarea terorismului", afirma consilierul prezidențial,…

- Valoarea pietei ar creste cu 72,6% fata de estimarea de aproape 73 de miliarde de dolari realizata de compania de cercetare din Portland pentru 2020 , cand intarzierile cauzate de Covid-19 si realocarea fondurilor pentru a sprijini criza de sanatate ”au afectat grav” sectorul apararii. O crestere a…

- Kievul doreste garantii din partea NATO, de tipul unui „analog ameliorat” al articolului 5 al Aliantei, in cazul incheierii unui acord de pace intre Ucraina si Rusia. Astfel, ucrainenii vor ca mai multi membri cheie ai NATO, precum SUA, Marea Britanie, Turcia, Franta si Germania, sa fie garanti ai unui…

- Franța ramane o putere nucleara de temut, datorita arsenalului sau nuclear. Cele patru submarine cu rachete balistice cu propulsie nucleara, toate de proiectare și construcție franceza, ofera Hexagonului o asigurare constanta impotriva unui atac nuclear surpriza. Recent, a testat cu succes versiunea…

- Brandul ucrainean MillaNova, cunoscut pentru rochiile decadente de mireasa, produce acum tinute pentru soldatii si personalul medicali din tara, in timp ce Rusia continua sa lanseze atacuri brutale, scrie CNN. Aflati in buticuri dedicate mireselor din 50 de tari, inclusiv SUA, Marea Britanie, Franta…