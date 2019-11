Pentru anul urmator, Guvernul va avea ca tinta incadrarea deficitului bugetar in limita de 3%, permisa in Uniunea Europeana (UE), potrivit Profit.ro.



Citu a avertizat, la mijloul lunii noiembrie, ca deficitul ar putea trece de 4% anul acesta, daca noul Guvern nu va reusi sa remedieze intr-un timp extrem de scurt deficientele majore in ce priveste colectarea veniturilor statului.



Tot atunci, el a avertizat, in prima sa conferinta de presa ca ministru, ca, in ultimii trei ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, dupa modelul Al Capone, ca totul a fost premeditat…