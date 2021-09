Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional George Enescu a marcat cea de-a 25-a ediție a sa, desfașurata cu succes intre 28 august și 26 septembrie 2021, cu performanța de a fi cel mai mare festival de muzica clasica la nivel internațional din acest an. Cu 78 de concerte, aproximativ 3500 de artiști romani și straini,…

- Concertgebouw incheie Festivalul cu Enescu, Wagner și Bruckner * Les Arts Florissants canta muzica baroca la Ateneu * Orchestra Simfonica WDR prezinta lucrari camerale la Auditorium Ediția a...

- In ultimele zile ale Festivalului „Enescu” 2021, mai exact intre 24 si 26 septembrie, in intervalul orar 14.00 – 18.00, spectatorii Salii Palatului se pot testa pentru coronavirus. Spectatorii se pot testa pentru un tarif promotional – 45 lei/ test rapid. O echipa Sanador se va afla in holul Salii Palatului…

- Incepand de astazi, 23 septembrie, accesul spectatorilor la toate concertele din cadrului Festivalului Enescu se va face cu biletul valabil și a prezentarii Certificatului Verde, respectiv a unuia dintre documentele menționate in cele ce urmeaza. Pentru a sprijini spectatorii sa iși faca teste rapide…

- Accesul se va face pe baza urmatoarelor documente:dovada oficiala care atesta vaccinarea anti SARS-CoV-2 (minim 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare)test PCR negativ efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea concertuluidovada medicala a faptului ca se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi…

- Dirijorul Cristian Macelaru și violonistul Maxim Vengerov, amandoi caștigatori ai premiilor Grammy, vor urca pe scena Festivalului Enescu, in aceasta seara, de la ora 19.30, la Sala Palatului, intr-un concert...

- Publicul va asculta astazi, in premiera mondiala, o lucrare vocal-simfonica, Te Deum, compusa de faimosul tenor, compozitor și dirijor, Jose Cura, pentru a celebra cea de-a 25-a aniversare a Festivalului Enescu....

- Toate operele prezentate la Sala Palatului la editia din acest an a Festivalului International ''George Enescu'' vor fi in premiera in Romania si vor beneficia de format multimedia. "Una dintre opere, compusa de faimosul tenor, compozitor si dirijor Jose Cura - "Te Deum", este o premiera…