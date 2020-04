Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca elevii ar putea susține examenele naționale in luna iulie. Conținuturile pentru Evaluarea Naționala și pentru Bacalaureat nu vor cuprinde materia care trebuia predata in semestrul al II-lea din anul scolar 2019-2020. Ministrul Educației a afirmat ca simularile…

- Simularile pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a se anuleaza in acest an școlar, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, intr-o declarație privind masurile pentru anul școlar in curs.La fel se intampla și cu olimpiadele și concursurile școlare, care nu vor mai avea loc in acest an, in condițiile…

- In contextul suspendarii cursurilor, pentru pregatirea elevilor in vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetarii a publicat pe site-ul https://rocnee.eu/testeantrenament/ un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale. Resursele…

- Programa pentru limba romana și limba materna de la Evaluarea Naționala 2020-2021 a fost publicata in Monitorul Oficial. Elevii care se afla in prezent in clasa a VII-a vor susține anul viitor evaluarea naționala dupa programa de limba romana schimbata in urma cu doi ani de catre grupul de lucru de…

- Elevii vor invata uitandu-se la televizor, pentru examenul de capacitate si cel de bacalaureat. Inspectoratele scolare judetene au primit o circulara prin care Ministerul Educatie anunta masurile luate pe perioada suspendarii cursurilor.In parteneriat cu Televiziunea Romana, Ministerul Educatiei „va…

- Masuri luate de Ministerul Educației și Cercetarii ca urmare a Hotararii nr. 6 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgența Astazi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali…

- Calendarul simularilor susținute de clasele a VIII-a și a XII-a a fost publicat in Monitorul Oficial. Simularea de Evaluare Naționala și BAC 2020 va incepe in 23 martie, potrivit edupedu.ro. Ministerul Educației a decis ca simularea Evaluarii Naționale “se organizeaza numai pentru elevii claselor a…

