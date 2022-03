Este oficial: Dusan Uhrin a semnat contractul cu Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul Dusan Uhrin a declarat, sambata, ca inca nu a semnat contractul cu Dinamo, dar va face acest lucru in cursul zilei de sambata. Uhrin le-a transmis suporterilor ca va face totul pentru a salva Dinamo de la retrogradare, conform news.ro.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 martie 2022, decretul pentru promulgarea Legii privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala.

Consiliul Judetean Sibiu a semnat un contract de peste 3,8 milioane de lei in vederea demararii constructiei noului Spital Judetean. Contractul vizeaza obtinerea de documente, realizarea cererii de finantare si asistenta tehnica. De asemenea, va fi realizat un site cu datele priectului, pentru transparentizarea…

Metrorex anunta, marti, ca a semnat contractul pentru lotul 1 din Magistrala 6, respectiv sectorul 1 Mai – Tokyo, la o valoare ce depaseste 1,2 miliarde de lei, fara TVA. Traseul are 6,6 kilometri, iar durata lucrarilor este estimata la 48 de luni, conform news.ro.

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Flavius Stoican, a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, ca baza de antrenament de la Saftica este deschisa refugiatilor din Ucraina.

Antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, Flavius Stoican, s-a aratat increzator in ceea ce priveste sansele formatiei sale de a se salva de la retrogradare, fara a mai juca barajul de mentinere in Liga I de fotbal, dupa ce Gaz Metan Medias a fost sanctionata pana in acest moment cu 10 puncte de penalizare,…

Contractul pentru proiectarea si executia primului tronson din Magistrala 6 de metrou, 1 Mai - Tokyo, ar putea fi semnat cu asocierea castigatoare la sfarsitul lunii februarie - inceputul lui martie, a declarat, vineri, directorul general al Metrorex, Mariana Miclaus.

Președintele Belarus Alexander Lukașenko a semnat un decret prin care afirma sprijinul oficial al țarii pentru libera circulație a criptomonedelor precum bitcoin ( BTC ), conform cointelegraph.com.