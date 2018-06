Este oficial. Deputaţii au decis: angajatorii vor putea da lunar salariaţilor tichete culturale Prin intermediul proiectului, parlamentarii vor, practic, sa reuneasca intr-o singura lege toate biletele de valoare pe care angajatorii pot sa le acorde propriilor salariați. Astfel, pe langa tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de creșa și voucherele de vacanța, ce exista și in prezent, vor aparea tichetele culturale.



Tichetele culturale vor avea o valoare lunara de maximum 150 de lei (sau de 300 de lei, daca se vor acorda doar ocazional) și vor putea fi folosite la plata bunurilor și serviciilor culturale. Mai precis, vorbim despre abonamente/bilete la spectacole, concerte,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan al Barcelonei, Andres Iniesta, a dezvaluit, in cadrul unei conferințe de presa ținuta in Japonia, la ce echipa va evolua in urmatoarele doua sezoane. Cel mai probabil, ultimii ani din cariera de fotbalist....

- Incepand cu aceasta luna, valoarea nominala a unui tichet de masa ar putea crește cu 9 bani, adica de la 15,09 la 15,18 lei. In schimb, valoarea tichetelor de creșa se va majora cu zece lei, adica va crește de la 440 lei, cat este in prezent, pana la 450 lei. Aceste majorari vin in…

- Daune compensatorii și morale și sume de bani pentru consiliere psihologica vor putea primi salariații care au fost harțuiți moral la locul de munca din partea angajatorului. Un proiect in acest sens urmeaza sa intre la vot in Senat. In Romania nu este definita noțiunea de harțuire morala pentru a…

- Deputatii europeni au aprobat, marti, reguli mai stricte privind finantarea partidelor politice europene, vizand o 'mai mare transparenta' si o repartizare 'mai echitabila' a fondurilor publice, relateaza AFP. Cu 561 voturi pentru si 89 impotriva, parlamentarii europeni reuniti in sesiune plenara…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a revenit, miercuri, asupra unor amendamente, stabilind ca persoanele condamnate pentru fapte de coruptie - luare de mita, dare de mita si trafic de influenta - nu pot beneficia de masuri alternative de executare a pedepselor privative de libertate.

- Angajatorii incep sa extinda pachetele de beneficii oferite salariatilor si ofera tichete valorice si carduri-cadou de Paste atat salariatilor, cat si copiilor acestora, spun repre­zen­tantii emitentului de tichete si carduri de beneficii Edenred. „Cu ocazia sarbatorilor de Paste companiile…

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- In perioada imediat urmatoare va fi aprobat, in cadrul unei comisii de dialog social, Ordinul privind aprobarea normelor metodologice de acordare a voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sistemul invatamant vor primi, incepand cu luna aprilie, tichete valorice de 50 si 100 lei. Acestea vor fi…