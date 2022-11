Bruxelles-ul iși majoreaza puternic prognoza pentru inflația din zona euro pentru 2023, la 6,1%. Comisia Europeana a anunțat, de asemenea, vineri, ca va exista o recesiune la sfarșitul anului. Principala cauza este creșterea prețurilor la energie legata de razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Economiile avansate, afectate de razboiul dus de Putin Bruxelles a emis […] The post Este oficial de la Bruxelles: Economia UE intra in recesiune. Inflație record in zona euro first appeared on Ziarul National .