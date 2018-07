Este oficial. De astazi intra in vigoare Legea care permite plata trimestriala a dividendelor (text integral)

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 15.07.2018 societațile inființate in baza Legii nr. 31/1990 pot sa distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar in curs. ”Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinații, dupa aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea…

- L​egea 530 de modificare a Legii contabilitații 82/1991 și a Legii societaților comerciale 31/1990 a fost publicata joi seara in Monitorul oficial (nr. 595/12.07.2018). Ea intra in vigoare la 3 zile de la publicare, adica incepand de luni. potrivit documentului, ”Repartizarea profitului se inregistreaza…

- Legea 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 intra in vigoare de vineri, 6 iulie. Ea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 544/2018. Principalele modificari se aplica de la inalții funcționari – directori de direcții in unitați administrative, secretar de primarie, șef serviciu,…

- In articolul de astazi vom incerca sa detaliem pe scurt principalele trasaturi ale procedurii de insolvența, cui se aplica aceasta și in ce condiții, precum și cateva dintre consecințele nerespectarii prevederilor legale in materie de insolvența. Intreaga procedura a insolvenței este reglementata…

- Actionarii vor putea scoate bani din companie prin dividende de mai multe ori pe an, in urma aprobarii de catre Camera Deputatilor a unei legi care ofera posibilitatea firmelor de a plati dividende si trimestrial, nu doar nu doar o singura data cum stabileste legislatia actuala. Legea…

- Persoanele care activeaza sau au activat în câmpul muncii, dupa realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârsta, vor avea dreptul la reexaminarea pensiei în condițiile în care pensia calculata conform Legii privind sistemul public de pensii este mai mare decât…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Legea privind exercitarea unor activitati necalificate cu caracter ocazional desfasurate de zilieri a fost publicata în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Parlamentul de la Chișinau a menținut, la data de 23 februarie, votul exprimat pentru executarea…

- Plafonarea sporurilor la 30% exista si in vechea Lege a salarizarii, si anume in Legea cadru nr. 284/2010, dar s-a descoperit ca, pentru anumiti angajati din sistemul de sanatate s-au aplicat sporuri si de 120%, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale. Potrivit unor surse oficiale,…