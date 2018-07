Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus a devenit oficial, jucatorul fiind vandut pentru 105 milioane de euro. Inainte de plecare, Ronaldo a transmis o scrisoare emoționanta catre toți fanii madrileni, scrisoare in care iși justifica plecarea la Juventus.Citește și: Comunicat oficial…

- Revista presei sportive de miercuri are la baza doua subiecte uriașe din fotbalul mondial: calificarea Angliei in sferturile Cupei Mondiale, prima reușita in istorie dupa loviturile de departajare, și transferul lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus.

- Aflat in vacanța dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial, Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Real Madrid in aceasta vara. Marca, ziarul de casa al lui Real Madrid, dezvaluie ca Juventus este echipa care are cele mai mari șanse sa il transfere pe starul portughez. ...

- Jucatorii echipei Real Madrid i-au multumit tehnicianului Zinedine Zidane pentru colaborarea din ultimii ani, ei precizand, in mesaje postate pe retelele de socializare, ca au invatat multe de la francez si ca a fost o onoare sa fie antrenati de fostul fotbalist.“Multumesc pentru doi ani si…

- Real Madrid s-a calificat in semifinalele UEFA Champions League, deși a pierdut cu Juventus, 1-3. Cristiano Ronaldo a marcat golul calificarii in ultimele minute, din penalty. In tur, madrilenii au caștigat cu 3-0. Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, s-a aratat deranjat de faptul ca spaniolii…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo in min. 90+8, in mansa a doua a sfertului de finala cu Juventus Torino, care s-a impus cu scorul de 3-1 pe ''Santiago...