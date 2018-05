Este oficial: Comisia Europeana a propus taierea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept

Stiri pe aceeasi tema

- "Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea finantarii din partea UE. Prin urmare, Comisia propune un nou mecanism care sa protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficientele generalizate care afecteaza…

- Comisia Europeana a propus miercuri, 2 mai, un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027. Acesta este un raspuns onest la realitatea actuala, in care se așteapta ca Europa sa joace un rol mai important in asigurarea securitații și a stabilitații intr-o lume instabila, intr-un…

- Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, proiectul de buget pentru perioada 2021 - 2027, care va declansa o lupta stransa intre statele membre privind modul in care va fi acoperit deficitul de finantare cauzat de iesirea Marii Britanii din UE (Brexit), in 2020, scrie Reuters. Totodată, Uniunea…

- Comisia Europeana a propus miercuri, intr-o initiativa fara precedent, "restrangerea accesului la fondurile UE" pentru tarile membre care incalca statul de drept, conform proiectului de buget comunitar pentru perioada 2021-2027, relateaza AFP. "Propunem un nou mecanism care va permite…

- Propunearea de buget pentru perioada 2021-2027, prezentata miercuri de Comisia Europeana in Parlamentul European, conditioneaza finantarea europeana de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura,…

- Comisia Europeana (CE) si presedintele ei, Jean-Claude Junker, doresc ridicarea MCV-ului in privinta Romaniei, in contextul in care tara noastra va trebui sa aiba o pozitie de putere in negocierea Brexit-ului cu Marea Britanie, din 2019, cand va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE, a declarat,…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…