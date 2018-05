Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor din Cluj-Napoca au depașit pragul de 1.500 euro/mp și se situeaza cu 14% peste media Bucureștiului. Totuși, creșteri de preț au avut loc in doar 3 din cele 6 mari orașe din țara In aprilie, suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel național…

- Suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national a cunoscut in aprilie o scadere usoara, de 0,3% mai exact, de la 1.200 la 1.197 de euro pe metru patrat util. Potrivit indicelui Imobiliare.ro, in marile centre regionale ale tarii au avut loc variatii atat…

- Apartamentele s-au scumpit in trei din cele mai mari orașe din țara, iar per ansamblu, prețurile au consemnat o ușoara scadere, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Per ansamblu, în aprilie, suma medie solicitată pentru apartamentele disponibile spre vânzare la nivel național…

- Apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor, in luna martie, orașele in care s-au inregistrat cele mai mari creșteri de prețuri fiind Timișoara, Cluj-Napoca și București. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat de vânzătorii de apartamente a ajuns la 1.200 euro…

- Astfel, la nivel national, indicele Imobiliare.ro a ajuns in februarie la o valoare de 1.197 de euro pe metru patrat util, cu 2,1% mai mare decat cea valabila la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metru patrat util. ”Capitala a consemnat, de departe, cea mai mare crestere…

- Potriit unei analize a portalului de specialitate Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vânzare la nivel national, în luna februarie, s-a majorat pâna la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala, potrivit…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…