- Secretarul de stat la Ministerului Sanatatii Andrei Baciu a declarat ca primele doze din vaccinul Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie, iar autoritatile iau in calcul ca acesta sa fie administrat si prin medicii de familie, noteaza news.ro. Andrei Baciu a fost…

- Andrei Baciu: "Raspunsul pentru toți cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, cu acel lot sau cu celelalte șase loturi care exista in Romania, este ca nu trebuie sa faca absolut nimic special pentru acest eveniment."Secretarul de stat a vorbit și despre cei 9.000 de oameni care au renunțat la imunizarea…

- Pana la finalul lunii aprilie Romania va primi aproape 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, potrivit calendarului de livrari. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, potrivit calendarului de livrari, in martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin…

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…

- Secretarul dde stat din cadrul Ministerului Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca urmeaza sa ajunga la noi in șara primele transporturi cu vaccin anti-coronavirus produs de compania Moderna.Andrei Baciu a anunțat ca zilele urmatoare vor ajunge doze de vaccin produs de Moderna și in Romania. El a explicat…

- Primele 10.000 de doze din vaccinul Pfizer impotriva coronaviruslui au ajuns in Romania, chiar in ziua de Craciun. Masina cu dozele a intrat in Romania, la orele amiezii, prin Vama Nadlac din judetul Arad. Duminica, 27 decembrie, incepe oficial campania de vaccinare in intreaga Uniune Europeana. In…

- Vaccinul anti-COVID-19, sub forma a 10 000 de doze, a intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar...…