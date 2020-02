Stiri pe aceeasi tema

- Horatiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanaratii, a confirmat miercuri seara ca primul caz de infectare cu coronavirus a fost depistat intre persoanele din Gorj care au intrat in contact cu italianul bolnav.In acest moment se asteapta rezultatul analizelor pentru o a doua persoana…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca toate cele 13 persoane de la Gorj nu au coronavirus și mai sunt in lucru 19 teste. De asemenea, astazi s-a emis ordinul de carantina care specifica faptul ca toate persoanele care vin din China și Italia vor fi puse 14 zile in carantina…

- Toate cele 13 persoane de la Gorj care au intrat in contact cu cetateanul italian diagnosticat cu coronavirus au fost testate si au rezultate negative, a anuntat miercuri secretarul de stat in MS Nelu Tataru.

- Toate cele 13 persoane de la Gorj care au intrat in contact cu cetatenul italian care s-a imbolnavit de coronavirus nu au fost infestati cu virusul gripal. Asadar pana in acest moment in Romania nu avem niciun caz confirmat de imbolnavire cu noul coronavirus. 69 de persoane sunt insa in carantina si…

- In noaptea de marți spre miercuri au fost testate 13 persoane care au intrat in contact cu italianul confirmat cu coronavirus, probele ajungand deja la Matei Balș, a declarat, intr-o conferinta de presa, prefectul Cristinel...

- Italianul infectat cu coronavirus a stat cateva zile in judetul Gorj, locul de naștere al soției sale romane. Autoritațile locale și naționale au intrat in alerta și au constituit o celula de criza pentru identificare tuturor persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul. Sunt 19 persoane izolate…

- Din primii 138 de pacienti cu coronavirus internati in China, patru au avut nevoie de o procedura numita ECMO. In Romania, programul dedicat ECMO nu este finantat, desi a fost infiintat inca din aprilie anul trecut, printr-un ordin de ministru semnat de Sorina Pintea. Cunoscuta si sub numele de “sustinerea…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti ”se accelereaza” si plaseaza China intr-o ”situatie grava”, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…