- Pacienții asimptomatici și cei cu forme ușoare de COVID-19 vor fi tratați acasa, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care a fost adoptata joi de Guvern. Executivul a stabilit și ca parinții pot cere zile libere de la serviciu ca sa stea cu copiii care invața online Romanii care se vor infecta cu COVID-19…

- E oficial! Asimptomaticii infectati cu noul coronavirus si simptomaticii fara comorbiditati vor fi tratati acasa. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Guvernul va adopta azi o Ordonanța de Urgența pentru ca pacienții testati pozitiv la noul coronavirus care nu prezinta simptome și cei cu simptome…

- Circa 10% dintre respondentii unui studiu realizat de federatia „Solidaritatea Sanitara” au indicat ca au fost deja infectati SARS-CoV-2, ceea ce indica un potential total de 30.000 de lucratori din sistemul sanitar infectati, in loc de 6.300, numarul lucratorilor cunoscuti a fi fost infectati.

- Cetațenii care sosesc in Romania din țarile incluse in lista galbena vor putea scapa de carantina, daca vor prezenta testul negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea in țara.

- Studentii care vor sa beneficieze de cazare in caminele Universitatii Stefan cel Mare din Suceava trebuie sa prezinte un test negativ pentru coronavirus facut cu trei zile inainte. Deja a aparut si primul caz de infectare cu Sars-CoV-2 la un student din primul an. Capacitatea maxima de cazare in caminele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, astazi, dupa o vizita la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, ca persoanele asimptomatice vor fi testate acasa de catre echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), iar spitalul suport, dar si celelalte unitati implicate in gestionarea cazurilor…

- Guvernul de la Cairo le va solicita tuturor persoanelor care intra in Egipt de la 1 septembrie sa prezinte rezultatul negativ al unui test Real Time PCR pentru noul coronavirus, a anuntat miercuri premierul egiptean Mostafa Madbouly, transmite Reuters.

- Incepand cu data de 17 august, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, se va aplica tuturor categoriilor de persoane care intra in aceasta tara, pe cale terestra si maritima, prin toate…