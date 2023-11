Este oficial! Angajații CFR care fug de testul alcoolemiei, vor face închisoare Președintele Iohannis a promulgat legea prin care angajații de la caile ferate care se sustrag de la testul de alcoolemie vor face inchisoare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care stabileste pedeapsa cu inchisoarea pentru angajatii cu atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, care se sustrag de la stabilirea alcoolemiei sau a prezentei unor substante psihoactive. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 331 din Legea 286/2009 privind Codul penal, in sensul incriminarii refuzului ori sustragerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

