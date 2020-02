Este oficial! Alin Nica, desemnat candidatul PNL la Consiliul Județean Timiș Este batut in cuie numele candidatului cu care PNL va intra in lupta pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții PNL Timiș au anunțat ca in ședința de astazi a Colegiului Director Județean al filialei a fost validat pentru a candida la alegerile locale pentru funcția de președinte al CJ Timiș Alin Nica, primarul comunei Dudeștii […] Articolul Este oficial! Alin Nica, desemnat candidatul PNL la Consiliul Județean Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica este foarte aproape de a deveni candidatul oficial al PNL pentru presedintia Consiliului Judetean Timis. El a primit, azi, votul primarilor... The post Verdict in PNL pentru Consiliul Judetean Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Cristian Matei a fost desemnat joi seara, la ședința Colegiului Director Județean al PNL, ca viitor candidat al acestei formațiuni pentru Primaria Turda. Matei și-a început mandatul la primarie în PSD, partid din care a fost exclus recent. El i-a luat locul la Primarie lui Tudor Ștefanie,…

- Comitetul Executiv Județean al PSD Timiș a desemnat, astazi, candidatul Partidului Social Democrat la președinția Consiliului Județean Timiș. Acesta este lugojeanul Calin Dobra, actualul președinte al Consiliului Județețean Timiș. Totodata, au fost stabiliți, prin vot, și candidații…

- Intrunit vineri, Comitetul Executiv Județean al PSD Timis a stabilit, prin vot, mai multi candidati ai partidului la alegerile locale din vara acestui an. De asemenea, social-democatii timiseni au stabilit ca vor ataca presedintia CJ Timis cu actualul titular al functiei, Calin Dobra. The post Calin…

- Primele afișe electorale au aparut, joi, in centrul orașului Piatra-Neamț, deși Guvernul Orban nu a stabilit, oficial, data alegerilor locale. Președintele PSD Piatra-Neamț, organizație careia ii apațin afișele, susține ca acestea nu conțin mesaje electorale, ci „mesaje politice”, anunța MEDIAFAX.Mai…

- Conacul Mocioni din Foeni, una dintre cele mai vechi construcții din județul Timiș, va fi readus la viața. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat ca imobilul va fi restaurat in cadrul unui proiect in valoare de aproximativ zece milioane de lei. Reprezentanții instituției au…

- Sedinta de plen a Consiliului Judetean Timis de luni i-a oferit lui Marin Popescu aprobarea pentru locul de consilier pe care Marian Vasile l-a lasat liber luna trecuta, prin demisie. Popescu il va inlocui incepand de luni, Liberalul Marin Popescu a obtinut numirea partidului sau pentru un post de consilier…

- Deputatul independent Nicusor Dan a fost desemnat candidatul USR Bucuresti pentru Primaria Capitalei, a declarat presedintele interimar al organizatiei, Dumitru Dobrev.Nicusor Dan a obtinut 57 de voturi, Mihnea Barbulescu - 20 de voturi, iar Dragos Dragoteanu - 2 voturi. Doua voturi au fost…