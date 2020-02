Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de decese confirmate cauzate de noul coronavirus în China a ajuns la cel putin 490, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat miercuri 65 de noi cazuri de deces, relateaza AFP. În actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia Hubei (centru), epicentrul…

- Coronavirusul, virusul asemanator gripei a fost declarat urgenta medicala globala si s-a raspandit in peste 24 de tari si regiuni, primul deces in afara Chinei fiind raportat duminica, un chinez in varsta de 44 de ani care a murit in Filipine dupa ce a calatorit din Wuhan. Numarul deceselor…

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- Patru cetațeni chinezi banuiți ca sunt infectați cu un coronavirus periculos sunt tratați la spitalele din Scoția. Pacienții, sosiți din orașul Wuhan, prezinta probleme respiratorii și au fost internați in unitațile medicale din Edinburgh și Glasgow, potrivit site-ului publicației Scottish Sun.Șeful…

- Noul virus misterios din China s-a extins la nivel mondial. Romania, printre tarile care ar putea fi afectate. Serviciile medicale din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt in alerta din cauza noului virus respirator identificat in China. In ultimele zile, numarul celor contaminati s-a triplat,…

- In 2011, in urma unui cutremur puternic, un tsunami a lovit centrala nucleara de la Fukushima, producand un dezastru similar celui de la Cernobil. Dupa 9 ani de la accidentul nuclear din Japonia, cercetatorii au surprins imagini, obținute cu ajutorul unor camere video controlate de la distanța, in zona…

- Virusul necunoscut depistat in China a pus in alerta si autoritatile romane. Cu toate ca nu avem zboruri directe cu China si sunt putine sanse de contaminare, spitalele din Romania au fost informate de existenta lui si Centrul National de supraveghere si Control al Bolilor a emis avertizari de calatorie.…

- ​Pastila conceputa ce cercetatori ar reuși sa previna sarcinile nedorite, luata doar o data la o luna. Pastila dezvoltata a fost pâna acum testata doar pe porci, potrivit The Guardian. Pilula conceputa de cercetatori este din gelatina și conține șase structuri polimerice în forma…