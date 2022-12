Termenul de implementare a ordinului ANPC privind informatiile detaliate in meniuri a fost amanat pentru 15 martie 2023 Mai precis, este vorba despre un ordin al ANPC (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor), care trebuia sa intre in vigoare in luna decembrie a acestui an, insa a fost amanat pentru luna martie a anului viitor. Este vorba despre […]