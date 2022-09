Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa, fetița de 11 ani, in luna ianuarie, a depus o acțiune in instanța. El a contestat autenticitatea si legalitatea probelor video care surprindeau momentul impactului mortal, potrivit avocatului Adrian Cuculis, care reprezinta familia…

- Tanarul in varsta de 21 de ani care, pe 7 august, a accidentat mortal o femeie in varsta de 78 de ani, pe trecerea de pietoni semaforizata de la "Trei Barboși", pe artera principala a municipiului Suceava, a mai primit inca 30 de zile de arest preventiv, prin decizia Judecatoriei ...

- O autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, aflata in misiune, a accidentat mortal un barbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, luni seara, pe DN2, in comuna Filipesti. „La data de 29 august, o autospeciala din cadrul ISU Vrancea, aflata in misiune, avand semnal…

- Un accident de circulație devsatator a avut loc in Popești Leordeni, din București. O femeie in varsta de 73 de ani a fost lovita chiar pe trecerea de pietoni de o mașina care era condusa de un politist aflat in timpul liber. Femeia nu a decedat pe loc, ci la spital.

- O batrana de 73 de ani a fost accidentata joi, 18 august, pe o trecere de pietoni in orașul Popești Leordeni, potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Victima a fost transportata la spital, unde a murit, a transmis IPJ Ilfov.„La data de 18 august a.c., in jurul orelor 12:19, polițistii…

- Tanarul in varsta de 21 de ani care duminica seara a accidentat mortal o batrana și a fugit de la fața locului a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Un magistrat de drepturi și libertați de la Judecatoria Suceava a admis propunerea procurorului de caz și a emis mandat de ...

- Soferul in varsta de 22 de ani care, in seara zilei de 7 iulie, a accidentat mortal o fata de 13 ani pe o trecere pentru pietoni din Targoviste a fost retinut, joi, iar procurorii vor cere mandat de arestare preventiva pe numele sau.

- Tanarul in varsta de 21 de ani care a accidentat mortal pe Calea București din Targoviște, o fetița de 13 ani, a fost reținut astazi. „Avand in vedere accidentul rutier Post-ul IPJ Dambovița a anunțat ca șoferul care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni a fost reținut apare prima data…