- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, spera ca Farul sa o invinga pe CFR Cluj in derby-ul din aceasta seara. FCSB a debutat cu o victorie in anul 2023, 1-0 pe terenul lui FC Hermannstadt. Bucureștenii s-au apropiat la 4 puncte de liderul Farul și la 3 de campioana CFR Cluj.…

- CFR Cluj l-a cedat pe Adrian Gidea (22 de ani, mijlocaș central) in Liga 2, la ASU Politehnica Timișoara, grupare aflata in colaps din punct de vedere financiar. Gidea, din 2018 la CFR, a caștigat doua titluri in Gruia, bifand 38 de meciuri in toate competițiile. In actuala stagiune, el a prins minute…

- Pep Guardiola a oferit o reacție incredibila dupa retragerea lui Gareth Bale, la varsta de 33 de ani. Managerul lui Manchester City a avut un discurs superb la adresa fostului atacant și a declarat mai in gluma, mai in serios, ca acum galezul se va putea axa pe cariera de jucator de golf. Gareth Bale…

- Jucatorii lui CFR Cluj au efectuat astazi testul Gacon, o procedura menita sa testeze nivelul pregatirii fizice a sportivilor. Ajuns la 36 de ani, Ciprian Deac a uimit, reușind 25 de intervale, o premiera pentru un fotbalist antrenat de Dan Petrescu. ...

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca Andrea Compagno (26 de ani) și Darius Olaru (24 de ani), fotbaliștii accidentați in FCSB - Chindia 2-0, vor juca in derby-ul cu CFR Cluj. FCSB - CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a din Liga 1, se joaca joi, de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…

- FCSB și CFR Cluj se vor intalni joi, intr-o restanța din etapa a 9-a, iar roș-albaștrii au inceput deja razboiul cu formația lui Dan Petrescu. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a prefațat meciul impotriva campioanei și dezvaluie ce avantaj crede ca are formația sa. Mihai Stoica, ironii inainte…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, e impresionat de mijlocașul celor de la CFR Cluj, Ciprian Deac, in continuare un om-cheie in echipa lui Dan Petrescu, deși in februarie va implini 37 de ani. „Nu cred ca e bine sa joci din 3 in 3 zile, din moment ce zic toti ca le e greu sa joace din 3 in…