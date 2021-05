Kiwi, fructul plin de vitamine si fibre necesare organismului

Un fruct de kiwi contine mai multa concentratie de Vitamina C in comparatie cu alte fructe. Kiwi poate asigura pana la 95 din necesarul zilnic al organismului de vitamina C.Acesta contine vitamina C, vitamina K, acid folic, flavonoide, potasiu la fel de mult precum o banana , vitamina… [citeste mai departe]