Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a publicat ieri, 31 iulie, un document care conține informațiile actualizate privind accesul cetațenilor din Republica Moldova pe teritoriul mai multor țari din Europa, și nu doar. Astfel, mai multe țari, printre care și Cipru, Cipru, Finlanda, Lituania, Malta interzic intrarea…

- Ministerul de Externe a publicat un nou document care conține informațiile actualizate privind accesul cetațenilor din Republica Moldova pe teritoriul mai multor țari din Europa, și nu doar, in lista regasindu-se și Japonia, SUA sau Canada.

- In condițiile in care mai mulți moldoveni, dar și cetațeni straini nu cunosc condițiile de intrare in țara, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a publicat doua comunicate in care raspunde la cele mai frecvente intrebari pentru cei care vor sa tranziteze țara.

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a exprimat, vineri, ingrijorarea privind numarul mare de bolnavi de COVID-19 si spera ca celelalte tari europene, printre care si Italia, sa nu interzica accesul cetatenilor romani din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. "Am vazut chiar aseara (joi seara…

- In urma unor solicitari de presa și a intrebarilor adresate de cetațeni ai Republicii Moldova cu privire la condițiile de intrare in Romania, Ambasada Romaniei in Republica Moldova comunica urmatoarele: Se menține masura interzicerii intrarii in Romania a cetațenilor straini* și apatrizilor, cu urmatoarele…

- Ministerul de Externe a publicat astazi, 27 iunie, un document care conține informațiile actualizate privind accesul cetațenilor din Republica Moldova pe teritoriul mai multor țari din Europa, și nu doar, in lista regasindu-se și Japonia, SUA sau Canada.

- Ministerul de Externe a publicat astazi, 27 iunie, un document care conține informațiile actualizate privind accesul cetațenilor din Republica Moldova pe teritoriul mai multor țari din Europa, și nu doar, in lista regasindu-se și Japonia.

- Conditiile de circulatie a cetatenilor romani in Ungaria Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Ungaria și Croația vor ridica de vineri restricțiile de la frontiera comuna care impuneau doua saptamâni de izolare pentru calatori, dupa ce ambele țari au ajuns la concluzia ca țin sub control…