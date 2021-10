Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile nu au inclus biserica pe lista cu locuri in care este solicitat certificatul verde. Este decizia CNSU, a explicat secretarul de stat Raed Arafat. Singurele reguli care se aplica in biserici sunt purtarea maștii de protecție și respectarea unei distanțe de doi metri intre persoane. „Este…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat, a explicat, vineri, modul in care se va intra in mall de luni și diferența dintre un astfel de centru comercial și magazinele esențiale, in ceea ce privește prezentarea certificatului verde. „Tot ce este in mall (se intra – n.r.)…

- ,,Am fost intrebati ce se intampla cu zonele din mall unde se serveste masa. Astfel, hotararea de ieri prevede ca zonele respective vor trebui delimitate, nu inseamna ca se construieste un perete sau asa ceva, dar se delimiteaza intrarea in zona respectiva, se intra printr-un anumit loc, in care se…

- Oamenii vor intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, potrivit unei hotarari adoptate de CNSU, anunța Antena3. Potrivit unor surse citate de Antena3, maine urmeaza sa aiba loc o ședința de Guvern pentru adoptarea hotararii. Aseara,…