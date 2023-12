Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana nu poate declara deocamdata victoria impotriva inflatiei si va trebui sa ramana atenta pana cand inflatia va reveni inapoi la tinta de 2%, a spus presedintele BCE.

- Bundesbank se asteapta la un nou trimestru de contractie a economiei germaneEste posibil ca economia germana sa se contracte din nou in trimestrul septembrie-decembrie iar revenirea va fi una dificila, chiar daca exista semnale care arata spre o imbunatatire la inceputul anului urmator, a apreciat…

- O reducere a ratei dobanzii de catre Banca Centrala Europeana nu se va intampla in viitorul apropiat, a afirmat vineri presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, transmite Bloomberg.

- Razboiul Rusiei declanșat in Ucraina - IMPACT devastator asupra economiilor din Europa Razboiul din Ucraina a redus ritmul de crestere economica si a impulsionat semnificativ inflatia in Europa, sustine Banca Nationala a Elvetiei intr-un studiu publicat vineri. Efectele negative nu se termina, ci continua…

- Investitiile straine directe (FDI) in Germania s-au prabusit pana la 3,5 miliarde de euro in primul semestru al acestui an, de la 34,1 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, arata datele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.

- Rata inflației din Turcia a atins 58,9% in august fața de aceeași perioada a anului trecut, cel mai inalt nivel din decembrie 2022. In timp ce prețurile au crescut cu aproape 60% in comparație cu august 2022, lira turceasca continua sa se deprecieze.Dupa o politica subversiva de scadere puternica…

- Șeful Bundesbank infirma datele economice dezamagitoare: Germania nu este bolnavul EuropeiPresedintele Bundesbank, Joachim Nagel, crede ca actuala situatie slaba a economiei germane este temporara, iar aceasta se afla intr-o pozitie buna pentru a se redresa, in pofida indicatorilor recenti ce arata…