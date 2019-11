Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei și candidatul Klaus Iohannis a votat, duminica, la Liceul Jean Monnet din Capitala, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Șeful statului a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana și normala. „O zi foarte foarte importanta azi. Am votat pentru o Romanie…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a votat, duminica dimineața, in Capitala. ”Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi spre vremuri in care nu aveam drepturi, nu aveam libertați, pentru ca toata puterea era in mainile unui singur om. Am votat pentru un mandat…

- Este record in Diaspora. Romanii s-au mobilizat mai mult fața de primul tur și au venit la urne. Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 18.00 au votat la sectiile deschise in strainatate cu 25% mai mulți romani fața de primul tur la prezidențiale. Concret, peste 300.000 de romani…

- Ora 19.30 – Numarul total al votanților din diaspora de apropie de 85.000, dintre care 67.000 la secțiile de votare, iar 17.503 au votat prin corespondența. In turul I, numarul votanților din ziua de vineri, la ora 19.30, era cu 4.000 mai mic. Ora 18.40 – Peste 75.000 de romani din diaspora au votat…

- Votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidetiale este in plina desfașurare in Diaspora. Pana la aceasta ora, potrivit datelor Biroului Electoral Central, cifrele arata o prezența mai mare la vot fața de primul tur. Pana vineri la ora 16.00, la sectiile din strainatate au votat 13.158 de romani,…

- Diaspora pastreaza si in cea de-a treia zi de alegeri prezidentiale acelasi ritm de vot. Astfel ca Duminica la ora 14.00, prezenta la sectiile din lume a depasit orice asteptari, se vorbeste chiar despre un record istoric. Ultimele date puse la dispozitie de BEC indica prezenta a peste 440.000 de romani…

- Conform datelor de la Biroul Electoral Central, numarul romanilor care au votat in strainatate in primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 300.000. Mai exact, au fost inregistrați 300.405 de alegatori din Diaspora, la ora 08.10. Cea mai mare prezența la vot este…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat ca iși dorește ca votul de investitura din Parlament sa aiba loc cel tarziu miercurea viitoare. ”In prima runda de negocieri am aratat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astazi, nu cred ca exista un motiv serios pentru ca partenerii noștri sa…