- 24 de turiști, printre care și 12 copii, au ramas blocați pe munte, la cota 1400. Instalația de transport pe cablu cu care ar fi trebuit sa coboare in stațiunea Sinaia s-a oprit din cauza unei pene de curent. Pentru ca nu se putea estima cat va dura pana de curent și pentru ca se intuneca, s-a decis…

- Timp de aproape 40 de minute cât noul premier Ciuca și-a citit discursul, în sala de plen a Parlamentului a fost o forfota continua. Atenția „la cote maxime” i-a copleșit pe mulți parlamentari, ba pâna și pe miniștrii noului cabinet... Unii chiar au avut nevoie de pauza…

- CARAȘ-SEVERIN – Reșițeanul care declanșase o adevarata lupta impotriva marilor retaileri, pe care Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor i-a amendat zilele trecute, de Black Friday, pentru mai multe nereguli, a fost demis de premierul interimar Florin Cițu! Decizia a fost publicata joi…

- Președintele Asociației Transportatorilor de Marfuri Bucovina, Alin Crețu, a atras atenția ca problemele din acest domeniu de activitatea nu vor putea fi rezolvate atat timp cat in Romania va exista un Guvern interimar. Alin Crețu a aratat ca avand in vedere ca in momentul de fața contextul ...

- Fostul președinte american, Barack Obama, a acuzat, recent, la cea de-a 26-a Reuniune a Țarilor Semnatare a Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), China și Rusia de „lipsa urgenței” in controlul emisiilor de carbon. La adresa afirmației parții americane, activista…

- Multe femei care s-au infectat cu SARS-CoV-2 au scris pe un grup de Facebook ca, dupa vindecarea de COVID-19, au experimentat cicluri menstruale anormale, dureri puternice și chiar lipsa ciclului menstrual, iar Libertatea a stat de vorba cu cateva dintre ele. Un medic specialist spune ca nu s-a demonstrat…

- Potrivit Federatiei sindicale, in jur de 120 de persoane sunt prezente in Piata Victoriei, incepand cu ora 11:00.Principalele motive de protest vizeaza situatia grava din sistemul sanitar care duce la efecte precum incendiul de la Constanta, limitarea drepturilor angajatilor si neasigurarea unor conditii…