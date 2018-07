Stiri pe aceeasi tema

- Sunt la indemana oricui si, mai mult de atat, au un continut bogat de vitamine, fosfor, magneziu si potasiu, motiv pentru care prunele au puterea de a regla apetitul si de a ajuta corpul nu doar sa elimine toxinele, ci si sa isi regleze functiile digestive si metabolice. In timpul acestei…

- Tenul lui este intins, nu are riduri, si-a vopsit parul, iar sprancenele sunt si ele ridicate si pensate atent. Jurnalistii de la Gazeta Sporturilor au aflat care este secretul lui Cristi Borcea. Fostul...

- Ilinca Vandici are o silueta ireproșabila. Vedeta a dezvaluit ce anume mananca pentru a fi intr-o forma fizica cat mai buna. Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici are un trup de invidiat. Chiar și dupa ce a nascut , vedeta a revenit foarte repede la silueta de dinainte de a deveni mamica. Moderatoarea…

- Tatal Andreei Esca are 80 de ani și este intr-o forma de invidiat. Vedeta Pro tv a dezvaluit ca tatal ei este cel care ii da trezirea cand rasare soarele, fiind un om foarte activ In urma cu doi ani, atunci cand tatal ei implinise varsta de 78 de primaveri, prezentatoarea TV a dezvaluit și care este…

- Nicole Kidman, in varsta de 50 de ani, este una dintre cele mai iubite si admirate actrite de la Hollywood. Multe femei si-ar dori sa aiba o asa silueta, iar pentru a se mentine in forma, actrita a dezvaluit ca respect anumite reguli de alimentatie si practica exercitii fizice.

- Indragita cantareața Anastasia Lazariuc are un trup de invidiat chiar și la varsta de 64 de ani. Artista vorbește despre felul in care reușește sa se mențina in forma. Frumoasa cantareața...

- Anda Adam se bucura de o silueta de vis! Chiar daca a trecut printr-o naștere, vedeta are un corp de invidiat, iar formele sale voluptoase intorc privirile oricarui barbat! Recent, Anda și-a etalat corpul la piscina, spre deliciul tuturor.