Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune! Primul voluntar din Marea Britanie care a primit o doza de vaccin experimental impotriva coronavirusului a anuntat ca se simte bine. Cu toate acestea, in presa aparusera zvonuri ca ar fi decedat. Dr. Elisa Granato este unul dintre cei doi voluntari care au laut parte la experimentul testarii…

- Primul voluntar din Marea Britanie care a primit o doza de vaccin experimental impotriva coronavirusului anunta ca se simte bine. Este microbiolog, iar in presa aparusera zvonuri ca a murit.

- Un tanar in varsta de 29 de ani a acceptat sa fie vaccinat impotriva virusului. Acesta are parte de restricții in timpul studiului clinic. Un tanar de 29 de ani a acceptat sa fie vaccinat impotriva virusului Ian Haydon, specialist in comunicare la Universitatea din Washington, este unul dintre cei 45…

- Manușile de unica folosința nu protejeaza cu adevarat impotriva noului coronavirus. De fapt, ele pot crește chiar riscul unei infecții din mai multe motive. In supermarketuri, pe piața saptamanala, in viața de zi cu zi: oamenii sunt vazuți din ce in ce mai des purtand nu numai maști pentru fața,…

- Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Matei Bals, a declarat ca in termen de aproximativ o luna un vaccin experimental impotriva noului coronavirus facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania si testat pe grupe de persoane.

- Profesorul universitar Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat la Antena 3 ca in termen de aproximativ o luna de zile un vaccin experimental facut in Marea Britanie ar putea fi adus in...

- Profesorul universitar Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș", a declarat la Antena 3 ca in termen de aproximativ o luna de zile un vaccin experimental facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania și testat pe grupe de persoane.

- Detalii explozive despre virusul care a speriat intreaga planeta! Panica a cuprins si Romania. De teama coronavirusului, romanii au golit rafturile magazinelor, pregatiti in orice clipa pentru ce e mai rau.