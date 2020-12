Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape doua ore de ședința in cadrul Biroului Politic Național al PNL, Florin Cițu, premier desemnat de președintele Klaus Iohannis, a anunțat lista finala a miniștrilor Partidului Național Liberal.Astfel, lista definitiva a celor 9 miniștri PNL este:Ministerul Finanțelor: Alexandru NazareMinisterul…

- PSD a decis sa faca plangere penala ministrilor care au avizat hotararea aprobata joi de Executiv privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva al Guvernului pentru unitati administrativ-teritoriale conduse de primari liberali, a anuntat Marcel Ciolacu, presedintele partidului, care a precizat ca…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca in Biroul Politic National al PNL de miercuri va fi gasita cea mai buna varianta pentru ca negocierile cu USR-PLUS si UDMR sa mearga mai departe. Ea a adaugat ca nu considera ca nu au functionat lucrurile intre cele trei partide, ci ca momentan este o etapa…

- Informații in exclusivitate privind negocierile privind viitorul prim-ministru. Ludovic Orban a mers, marți, la Palatul Cotroceni cu varianta ca el sa fie din nou propunere de premier din partea Partidului Național Liberal.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru functia de premier, Florin Citu, si ca el a fost propus pentru a prelua sefia Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . “I-am prezentat pozitia de principiu a PNL. PNL, consecvent actiunii sale…

- Marcel Ciolacu a reacționat printr-un mesaj postat pe Facebook la propunerea lui Florin Cițu ca premier din partea PNL și a asigurat ca PSD nu poate vota niciodata „o asemenea rușine de propunere, iar daca USR și UDMR o vor face, atunci vor fi partași la aceasta catastrofa naționala!”.Liderul PSD mai…

- Intrunit intr-o sedinta, in aceasta seara, Biroul Politic Național al PNL a votat ca propunerea oficiala a partidului pentru functia de premier sa fie ministrul de Finante, Florin Citu. Acesta a fost propus chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Cu toate ca, in ultimele zile era dat ca sigur numele…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. Liberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR, potrivit news.ro. Liderul…