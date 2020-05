Stiri pe aceeasi tema

- In loc de așteptare, ce ar putea fi oare mai eficient in aceste vremuri, m-am intrebat? Ma pot gandi la aceste vremuri, ca ar putea servi unui scop mai profund, dincolo de pastrarea sanatații fizice? Am decis sa raman atenta și sa accept realitatea ca pe o oprtunitate, nu ca pe o constrangere. Am inceput…

- Fostul presedinte al Romaniei, europarlamentarul Traian Basescu, este de parere ca relaxarea masurilor de izolare din data de 15 mai constituie "o mare eroare", pentru ca s-au facut prea putine teste, si sustine ca guvernantii ar trebui sa amane pentru...

- Experții belgieni incearca sa gaseasca cele mai bune metode de a ieșit din carantina și a menține distanțarea sociala, in anumite limite, pentru a nu crea un alt val de infecții cu coronavirus. Aceștia au recomandat data de 4 mai pentru redeschiderea magazinelor și afacerilor, urmata de o intoarcere…

- Astfel, un politician din Indonezia a decis sa apeleze la o metoda ciudata pentru a-i ține pe oameni in casa. Adica, cetațenii care nu respecta restricțiile sa fie bagați in izolare in case bantuite. Acesta a declarat ca s-a saturat ca oamenii sa nu respecte masurile de izolare atat in capitala, cat…

- "Este important pentru mine sa va spun adevarul - stim ca lucrurile se vor inrautati inainte de a se indrepta", a scris Johnson in scrisoarea care urmeaza sa fie trimisa catre 30 de milioane de camine. "Ne pregatim asa cum trebuie si, cu cat respectam cu totii regulile, cu atat mai putine vieti vor…

- Cancelarul federal german Angela Merkel sustine ca ii lipseste contactul personal cu colegii, in conditiile in care ea lucreaza de acasa in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza vineri dpa, conform agerpres.ro. Merkel, 65 de ani, se afla in izolare incepand de duminica, dupa ce a avut contact…

- Google a anuntat vineri o reducere a debitului pe YouTube, dupa ce Netflix a facut acelati lucru, in vederea unei reduceri a folosirii retelei si relaxarii presiunii exercitate asupra Internetului in Europa, relateaza AFP, citata de news.ro.”In urma unei discutii intre CEO-ul Google, CEO-ul YouTube…

- IPS Teofan le-a transmis credinciosilor un nou mesaj pentru a-i ajuta sa depaseasca mai usor aceste vremuri de izolare. El considera ca in aceasta perioada ar trebui sa redescoperim bucuria de a petrece timp cu familia. Pe de alta parte, in contextul crizei generate de epidemia cu noul coronavirus (COVID-19),…