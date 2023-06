Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ care completeaza legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala si care prevede sanctionarea cu amenda si suspendarea activitatii localurile publice pentru comercializarea sau oferirea cu titlu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede sanctionarea cu amenda si suspendarea activitatii localurile publice pentru comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit de bauturi alcoolice catre minori, informeaza News.ro.Potrivit actului normativ promulgat de catre seful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice care prevede ca pe drapelul Romaniei nu pot…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului, informeaza Agerpres. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care completeaza legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala si care prevede sanctionarea cu amenda si suspendarea activitatii localurile publice pentru comercializarea sau oferirea cu titlu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care instituie posibilitatea incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere si educare, in situatia emiterii de catre instanta de judecata a unui ordin de protectie in caz de violenta domestica.…