- Asociațiile de proprietari vor putea pune ipoteca pe apartamentele romanilor care au intaziat cel puțin doua luni cu plata intreținerii. Pentru recuperarea datoriei se poate merge pana la executare silita, se arata in noua lege a asociațiilor de proprietari, inițiata de Guvern și promulgata joi de președintele…

- În primele șapte luni din acest an, Klaus Iohannis a contestat 26 de legi la Curtea Constituționala. Printre ele: legea referendumului, organizarea judiciara, legea CSM, Fondul suveran de Investișii și recent codul de procedura penala, informeaza Realitatea TV.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis e suta la suta sigura si ca doar o minune ar face sa se schimbe lucrurile. De asemenea, l-a acuzat pe seful statului ca este direct implicat in decizia de condamnare a sa.

- Klaus Iohannis a declarat ca este "inadmisibil cum a transformat PSD procedurile parlamentare" si ca "ceea ce se intampla in aceste zile este dictatura majoritatii". Legea de modificare a Codului Penal va fi spusa controlului de constitutionalitate si apoi va fi trimisa presedintelui Klaus…

- Senatul a adoptat, miercuri, ca for decizional, o initiativa legislativa prin care mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica.Inițiativa legislativa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca sunt constitutionale modificarile aduse legii privind organizarea referendumului, dupa ce a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis, au precizat pentru AGERPRES surse din CCR.

- Decizia Curții Constituționale, care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie,…

- Guvernarea PSD-ista a reușit “performanța” de a dezbina societatea prin concentrarea exagerata a dezbaterii publice pe tema justiției. Romanii au insa probleme reale cu care se confrunta in fiecare zi, probleme care le afecteaza nivelul de trai și a caror rezolvare nu constituie nicicum o prioritate…