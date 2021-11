Este laptele praf bun pentru tine? Beneficiile si efectele negative ale laptelui praf erau candva o problema sensibila si controversata. Astazi insa expertii ii asigura pe oameni ca laptele praf contine multe substante nutritive care au un efect pozitiv asupra organismului. In magazine oamenii pot gasi lapte praf cu un procent diferit de grasime. Cele 2 tipuri principale de produse sunt laptele degresat cu un continut de grasime de cel mult 1,5% si laptele integral cu un continut de grasime de 25%. Compozitia si proprietatile raman practic neschimbate in orice lapte praf - doar cantitatea anumitor substante poate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

