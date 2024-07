Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa de la Casa Alba, Karine Jean-Pierre, a fost bombardata cu intrebari, din partea jurnaliștilor, despre starea de sanatate a președintelui Biden, in cadrul unui briefing de presa extrem de tensionat

- Casa Alba neaga informații publicate, miercuri, de The New York Times, potrivit carora Joe Biden s-ar gandi sa se retraga din cursa pentru un nou mandat. „Președintele nu abandoneaza”, a spus secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Intr-o d

- Fostul președinte american Barack Obama, in mandatele caruia Joe Biden a fost vicepreședinte, a aparat prestația acestuia din prima dezbatere din 2024 cu Donald Trump, afirmand, intr-o postare pe rețeaua X, ca „se intampla nopți de dezbateri proaste”, relateaza The New York Times.„Se intampla nopți…

- Procurorul General, Ion Munteanu, a fost intrebat in cadrul unei emisiuni televizate ce fel de informații de ultima deține Procuratura din Moldova despre Veaceslav Platon, mai ales ca ultimul a solicitat azil politic din partea Marii Britanii, noteaza Noi.md. "Noi informație oficiala nu avem despre…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a reacționat dupa condanarea dictata de un juriu din New York in urma acuzațiilor din scandalul Stormy Daniels. Acesta se declara nevinovat și acuza imixtiuni politice inainte alegerilor prezidențiale din SUA. Inntr-o conferița de presa desfașurata vineri Trump..

- Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a oferit un raspuns privind atacul de aseara la adresa coechipierilor a lui Dan Nistor, unul dintre piesele de baza ale „șepcilor roșii” in acest sezon. Aseara, Universitatea Cluj a ratat un nou obiectiv in-extremis, dupa ce a ratat „la mustața” play-off-ul…

- Fostul presedinte american Donald Trump, din nou candidat la Casa Alba, a dat sambata asigurari ca fosta sa rivala republicana Nikki Haley nu se numara printre persoanele pe care el le ia in considerare pentru functia de vicepresedinte, relateaza AFP, potrivit Agerpres.