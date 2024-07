Stiri pe aceeasi tema

- Israelul doreste sa loveasca Hezbollah, dar nu sa antreneze Orientul Mijlociu intr-un razboi total, au declarat luni doi oficiali israelieni, in timp ce Libanul se pregatea de represalii dupa atacul cu racheta care a ucis 12 copii si adolescenti in Inaltimile Golan ocupate de Israel.

- O lovitura mortala cu rachete in Inalțimile Golan, un teritoriu ocupate de Israel, a extins ingrijorarea ca Israelul și grupul libanez Hezbollah, susținut de Iran, ar putea fi absorbiți intr-un razboi la scara larga – lucru pe care amandoi au indicat anterior ca vor sa evite, dar pentru care au au mai…

- Dupa mai mult de noua luni de razboi cu Hamas in Fașia Gaza, Israelul pare acum mai aproape ca niciodata de un al doilea razboi, chiar mai mare, cu Hezbollah la granița sa de nord. In iunie, Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca planurile pentru un atac in sudul Libanului au fost aprobate.…

- Israelul nu iși dorește un razboi cu Hezbollah in Liban, insa poate „provoca pagube enorme" acestei țari, a avertizat miercuri ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, pe fondul temerilor privind extinderea conflictului in Orientul Mijlociu.

