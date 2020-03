Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, la sediul Ministerului Afacerilor Interne are loc o declaratie de presa. Declaratia este sustinuta de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela si de secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.Declaratia este transmisa pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne:…

- In contextul epidemiei de coronavirus, Arhiepiscopia Dunarii de Jos anunța incheierea unui protocol de cooperare practica cu autoritatile judetene, care consta in oferirea de sprijin spiritual si material persoanelor aflate in carantina la Galati, Braila si Tecuci.Arhiepiscopia va oferi: consiliere…

- Europenii pregateau luni masuri concertate impotriva pandemiei de covid-19, al carei bilant a depasit 6.500 de morti in lume, iar in Europa o ”explozie” a numarului imbolnavirilor indemna statele sa-si izoleze populatiile si sa isi inchida frontierele, relateaza AFP.Parisul a anuntat ca masuri…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a trimis, luni, o circulara cluburilor din ligile nationale de baschet, masculin si feminin, in care solicita punctul de vedere cu privire la situatia fara precedent creata in baschetul romanesc de pandemia de coronavirus, precizeaza site-ul forului…

- Scenariul 3 a intrat in vigoare in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus, dupa ce a fost confirmat cazul cu numarul 100 de coronavirus. Grupul de Analiza a facut, sambata, o serie de recomandari.

- Jucatorii echipei CFR Cluj le-au transmis un mesaj video romanilor in contextul pandemiei de coronavirus, ei indemnandu-i pe oameni sa nu isi paraseasca locuintele, pe cat posibil, si sa respoecte recomandarile autoritatilor.

- Compania americana Xerox a anuntat vineri ca intrerupe procesul de achizitie a companiei de tehnologie Hewlett-Packard (HP) din motive de preventie in contextul pandemiei de coronavirus si a precizat ca decizia nu are nicio legatura cu caderile de la bursa de pe Wall Street si nici nu reprezinta…

- Președintele american Donald J. Trump a solicitat suspendarea zborurilor comerciale dintre Europa și Statele Unite ale Americii pentru o perioada de 30 de zile, in cadrul unei conferințe de presa. La scurt timp, autoritațile americane au venit cu o decizie in acest sens.