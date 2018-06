Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in șapte luni, Adelina Pestrițu e activa și mondena! De altfel, bruneta care a aparut in luna mai pe coperta revistei VIVA!, nu avea cum sa rateze petrecerea de 19 ani a revistei. Pentru cineva (daca exista?!) care n-ar ști ca fosta prezentatoare de la Kanal D este gravida deja in șapte…

- Elena Gheorghe este in culmea fericirii!(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Sora ei este insarcinata din nou, iar astazi, la cateva zile dupa ce s-a intors din vacanța exotica in Dubai, ea a facut publica marea veste. Dezvaluirea ca va deveni matușa iar a fost…

- Fosta prezentatoare a unei emisiuni este insarcinata pentru a doua oara. Dupa un 2017 greu si trist, vedeta tv si-a gasit iubirea alaturi de un alt barbat. Acum, cei doi s-au casatorit si se pregatesc sa isi intampine primul copil. Vedeta tv este insarcinata in 7 luni, dar nici nu ai zice! Burtica ei…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata i-a șocat pe fanii ei! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. De cand a aflat ca va deveni mamica, ea a renunțat sa mai apara la emisiuni TV…

- Elena Ionescu, fosta solista a trupei Mandinga, traiește cele mai frumoase clipe ale vieții ei. Dupa ce s-a casatorit, vedeta a dezvaluit și faptul ca este insarcinata. Acum, cu 6 luni in sarcina, frumoasa artista le-a oferit fanilor cea mai buna perspectiva asupra burticii de gravida de pana acum!

- Soția lui Alex Erbașu este insarcinata in 8 luni. Andra a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși expune mandra burtica de gravida. Pana acum, bruneta și-a ascuns sarcina sub hainele largi. Andra Iacob arata perfect in luna a opta de sarcina și nu s-a ingrașat deloc. Prietenii virtuali…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, dar și ziua mamelor din intreaga lume, Laura Cosoi și-a incantat fanii cu cea mai emoționanta fotografie de pana acum. Insarcinata cu primul ei copil cu soțul Cosmin Curticapean, actrița și-a prezentat public burtica de gravida care este tot…