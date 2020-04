Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a spart o farmacie in noaptea de 16/17 februarie a.c., a fost retinut joi si arestat preventiv vineri. Inculpatul, cu o cazier foarte bogat, dupa cum ne-au spus sursele noastre, a spart geamul unitatii farmaceutice, a patruns in interior si a sustras maruntisul pe care l-a gasit, in total…