Stiri pe aceeasi tema

- Romanul rapit in Libia, in luna iulie, apare intr-o inregisterare difuzata pe internet. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca verifica autenticitatea filmului. Romanul rapit in luna iulie, in Libia, apare intr-o inregistrare alaturi de un barbat, in timp ce pe fundal se afla alte doua persoane…

- Iranul s-a declarat nemultumit de eforturile insuficiente depuse de Germania, Franta si Marea Britanie pentru a mentine acordul nuclear, acuzand cele trei state din Uniunea Europeana ca nu adopta mai multe...

- Grenade lacrimogene, cartuse cu gaz folosite pentru dispersarea multimii, grenade lacrimogene, butelii cu gaz si spray iritant lacrimogen - aceasta este doar o parte din arsenalul folosit de jandarmi la protestul diasporei din 10 august. Mai multe organizatii civice au criticat folosirea gazelor,…

- Intr-o interventie la emisiunea ProSport LIVE, fostul mijlocas al nationalei si fostul campion al Romaniei ca antrenor al Otelului Galati, Dorinel Munteanu, a comentat meciul pierdut de cei de la U Craiova pe terenul celor de la RedBull Leizpig, scor 3-1. ”Neamtul” spune ca oltenii...

- Un incendiu izbucnit intr-un centru pentru azilanți din orașul german Bergisch Gladbach, in apropiere de Koln, s-a soldat cu ranirea a opt persoane, a anunțat poliția, precizand ca un locatar al centrului a fost reținut, existand suspiciuni ca a provocat in mod intenționat incendiul. Autoritațile germane…

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula in sudul tarii dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa.

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani/25 WTA) a invins-o pe chinezoaica Yafan Wang (24 de ani/84 WTA), scor 7-6(7-4), 6-3, și s-a calificat in semifinalele turneului BRD Bucharest Open. Mihaela Buzarnescu o va intalni in semifinale pe croata Petra Martic, 27 de ani/locul 60 WTA. "Wang a jucat incredibil. Poate…

- Tudorel Toader a declarat joi dimineața ca a aflat din presa faptul ca Inspecția Judiciara s-a autosesizat și verifica daca procurorul Alexandra Lancranjan a savarsit o abatere disciplinara dupa schimbul de replici cu ministrul Justiției.„Cu privire la faptul ca Inspecția Judiciara s-a autosesizat,…