- Prețurile de pe litoral au ajuns sa fie mai mari de la un sezon la altul, iar turiștii de pe litoral sunt șocați de costurile nu doar la cazare, ci și la mancare. Iata care e prețul pentru o omleta franțuzeasca la micul dejun.

- Localurile și restaurantele din Mamaia au crescut prețurile la un nivel care ii uimește pe turiști. Un turist a relatat cum a platit 80 de lei pe o pizza și 15 lei pe o cafea. Berea la 330 ml a ajuns sa coste 25 de lei. Patronii spun ca prețurile sunt pe masura serviciilor și, […]

- Șoferul unui TIR inmatriculat in Bacau a fost surprins la sfarșitul saptamanii trecute parcat direct pe plaja salbatica din Corbu, Constanța, relateaza Observator de Constanța. Bacauanul a coborat falezele inalte de pamant și a parcat mastodontul aproape de mare. ” Am venit cu familia un pic, la mare…

- Nici distractia de la piscina n-a scapat de cresterile de preturi. Spre exemplu, intrarea pentru un adult este 70 de lei in weekend si 50 de lei in cursul saptamanii. Mirela Dusu, administrator piscina: Acum e 70, anul trecut era 60 de lei, 55 de lei, depinde de perioada saptamanii. Si noi am fost…

- Un milionar roman in criptomonede ar fi fost rapit de mai multe persoane care au vrut sa ii afle parolele și sa iși transfere banii in conturi. Timp de cateva ore, tanarul a trecut prin chinuri groaznice. Barbatul ar fi fost rapt dintr-o parcare din Mamaia și dus la Navodari, in zona unor cladiri…

- Bula imobiliara din Romania se muta pe litoral, dar noul pariu al dezvoltatorilor nu sunt Mamaia și Navodari. Deși infrastructura din Romania este deficitara, iar un drum pana pe litoralul Marii Negre vine cu stres sporit, dezvoltatorii imobiliari pariaza totuși pe viitorul din zona Marii Negre. In…

- Șantierele de pe litoralul Marii Negre nu respecta legislația Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Șantierele de construcții de pe litoralul Marii Negre nu respecta legislația de mediu. Cele mai multe probleme sunt legate de gestionarea deșeurilor, lipsa infrastructurii…