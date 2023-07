Este incert dacă Grecia va deveni o țară exportatoare de gaze - autoritatea europeană de reglementare în domeniul energiei Autoritatea europeana de reglementare in domeniul energiei, ACER, și-a exprimat poziția cu privire la noua modalitate de calcul a tarifelor de rețea propusa de DESFA, in contextul consultarii relevante RAE, scrie energypress.gr. Se reamintește ca, așa cum a fost analizat recent de administrația DESFA, ca urmare a noului calcul, tarifele din 2024 sunt estimate sa urmeze o traiectorie descendenta, dar in 2025 și 2026 vor ramane aproape de nivelurile din 2022. In 2024 tariful sistemului de transport va fi redus la 1,9 euro iar in 2025 și 2026 va fi 1,7 euro și, respectiv, 1,73 euro pe Megawatt-ora,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

