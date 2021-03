Stiri pe aceeasi tema

- Mecanica cuantica, teoria care se ocupa cu studiul lumii particulelor, poate explica aparitia spontana de mutatii genetice in cadrul procesului de replicare a ADN-ului, conform unui studiu publicat la sfarsitul lunii ianuarie in jurnalul Physical Chemistry Chemical Physics, transmite miercuri Live…

- Pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica referitoare la propunerile de buget pe anul 2021 pentru instituțiile cu atribuții in domeniul securitații naționale.CSAT va analiza, in cadrul sedintei, propunerile de buget pentru anul 2021 in cazul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor…

- „Vineri, 19 februarie a.c., incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica referitoare la propunerile de buget pe anul 2021 pentru…

- Intrebat la Realitatea Plus cum pot alerga copiii cu masca la orele de sport, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca aceasta a fost solicitarea specialiștilor din domeniul sanatații. In ordinul comun de ministru , semnat alaturi de Vlad Voiculescu, nu este specificat concret acest lucru.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost vaccinat impotriva Covid-19, astazi, la Spitalul Militar din București, iar forma fizica a șefului statului a starnit comentarii.Klaus Iohannis a fost primul beneficiar al fazei a doua de vaccinare și s-a prezentat la Spitalul Militar din București. Imbracat…

- "Respect pentru mușchii aceia. M-am apucat sa fac flotari dupa ce am vazut imaginile", a scris Alex, unul dintre romanii care il urmaresc pe Iohannis Facebook. In tot acest timp, Theo l-a intrebat pe șeful statului cat trage la piept pentru asemenea bicepși.Forma fizica a lui Iohannis a fost și in trecut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primis ca se va asigura de un lucru: sa nu mai existe ordonanțe de urgența in domeniul justiției. Asta in contextul in care Guvernul a dat un astfel de OUG. Citește și: Șeful campaniei de vaccinare a anunțat cine face programarile pentru persoanele…

- Gabriel Liiceanu este un client de-al meu mai vechi. Am incercat cindva sa-l vindec de boala de a lua de la altii crezind ca totul este al lui. N-am reusit, din contra, dupa ani de zile, m-am trezit cu o carte a lui in care scrie chiar pe coperta: „Isus al meu”! Vazind nazbitia asta, mi-am dat seama…