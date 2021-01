Stiri pe aceeasi tema

- Superstitii de Anul Nou 2021. Ce sa faci si ce sa nu faci de Revelion ca sa iti mearga bine la anul ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oamenii din intreaga lume au adoptat mai multe obiceiuri pe care le practica in prag…

- Ajun de An Nou sangeros. Cel putin de 28 de persoane au fost ucise intr-un atentat terorist ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Ajun de An Nou sangeros. Un autobuz a fost prins intr-o ambuscada, 28 de persoane au fost ucise.…

- Cele 6 alimente care lupta impotriva covid. Descoperirea uimitoare a oamenilor de știința ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In ultima perioada apar tot mai multe informații despre alimente curative care au posibile valențe…

- Accident mortal in Baia Mare in prima zi de Craciun: Doua persoane au murit pe loc in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD La intersectia B-dul Republicii cu B-dul Traian a avut loc un accident grav de circulatie…

- Restricții de Craciun și Revelion. „Vor fi obligatorii, trebuie respectate de toți romanii” ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Klaus Iohannis a vorbit, vineri, despre restricțiile valabile in Romania pentru Craciun și…

- O profesoara a continuat sa le predea elevilor, deși avea masca de oxigen pe fața. A fost ultima ei dorința, inainte de a fi rapusa de COVID ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD O profesoara iși iubea atat de mult meseria…

- Lidl Romania face asta pentru toți clienții. Vezi ce se intampla de luni in magazine ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Lidl Romania, unul dintre cei mai importanti retaileri, a anuntat ce se intampla de luni in magazine.…

- Perioada de carantina va fi scurtata de la 14 la 10 zile. Motivul pentru care s-a luat aceasta decizie in Marea Britanie ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Perioada de carantina va fi scurtata de la 14 la 10 zile, in Marea…