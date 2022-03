Stiri pe aceeasi tema

- Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua. Patru oameni au murit in Kiev dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc…

- Sambata, in cea de a 24-a zi a razboiului din Ucraina, la Mariupol, port strategic la Marea Azov și crucial pentru legatura intre Crimeea și Rusia, au avut loc lupte feroce intre forțele ucrainene ce au opus saptamani de-a randul o rezistența eroica agresorilor și forțele ruse ce și-au facut din cotropirea…

- Joi, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy a cerut din nou comunitatii internationale sa recunoasca Rusia drept ”stat terorist”, acuzând fortele aeriene ruse ca au lansat intentionat un atac asupra unui teatru din orasul-port Mariupol (sud) unde se adaposteau refugiati, transmite…

- Forțele rusești „sporesc bombardamentele" asupra marilor orașe ucrainene, afirma un inalt oficial american din domeniul apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Primarul orasului Mariupol, din sudul Ucrainei, Vadim Boichenko, a afirmat ca ziua de miercuri reprezinta cea mai dificila zi de pana acum a invaziei ruse, avand in vedere bombardamentele puternice si numarul tot mai mare de civili raniti din spitale, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai…

- Municipalitatea Kievului a dat publicitatii si o imagine in care poate fi observat craterul care ar fi putut fi provocat de o grenada.Agentia dpa noteaza ca nu a putut verifica din surse independente daca in spatele atacului s-ar afla fortele ruse.Ucraina a acuzat Rusia ca vizeaza civili in invazia…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina a atins azi un nou nivel, dupa ce Rusia a atacat mai multe teritorii din Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Dupa ce Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ținut un discurs in aceasta dimineața, mai multe operațiuni militare au inceput in diverse…