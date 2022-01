Stiri pe aceeasi tema

- Focar la Spitalul de Copii din Timișoara: Șapte angajați, toți vaccinați, confirmați cu COVID-19. Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron...

- Din nefericire, autoritatile au decretat focar de Covid-19 la Spitalul de Copii din Timișoara, unde 7 angajați au fost testați pozitiv. Ultima raportare a Directiei de Sanatate Publica Timis arata ca la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara a fost declarat un focar activ, cu sapte angajati…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron, doua la femei de 24 si 49 de ani, fara istoric de calatorie, si unul la un barbat de 56 de ani, contact cu persoana venita din Franta, toate cu forme usoare care nu au necesitat internarea.…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, un focar activ la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara, unde șapte angajați, cu toții vaccinați cu schema completa, au fost infectați. DSP Timiș a avut, vineri, primul caz de contaminare cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2, in judet,…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 6.036 de persoane infectate cu Covid-19. In Timiș sunt peste 300 de cazuri, fiind și trei cazuri de Omicron. Toate cele trei cazuri au prezentat forme ușoare ale bolii. Exista și un focar activ in județ, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

- O parte din colectivul Direcției de Sanatate Publica Timiș a donat sange, azi, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara. Tichetele valorice vor fi folosite pentru a achiziționa alimente destinate unei familii cu noua copii care are nevoie de ajutor, din Timișoara. „Va indemnam sa faceți un bine…

- Doua dintre cele mai importante unitați medicale din Timișoara beneficiaza, incepand de astazi, de cate un generator electric nou. Noile echipamente au fost donate la inițiativa Mitropoliei Banatului, iar de asistența tehnica, montajul și punerea in funcțiune a generatoarelor s-au ocupat cei de la Cons…

- Cel puțin 16 angajați ai Filarmonicii Banatul au fost confirmați cu coronavirus in ultima perioada. Conducerea instituției a anunțat Direcția de Sanatate Publica, insa deocamdata nu a fost declarat focar de coronavirus acolo. Numarul cazurilor ar putea fi mult mai mare.