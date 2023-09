Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a apreciat ca tot ce s-a intamplat cu Dumitru Buzatu pare sa se incrie intr-un scenariu deja familiar, acela al declanșarii unei campanii justițiare inanintea alegerilor."Este foarte bine ce s-a intamplat, dar de ce abia acum? Despre acest personaj…

- Senatoarea Diana Șoșoaca s-a contrat duminica seara cu Mircea Toma de la CNA, in cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus , Mai multe emisiuni in care senatoarea a fost prezenta s-au lasat cu amenzi de la CNA, iar acum senatoarea striga cenzura. A venit…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S. Romania, a aparut cu botnița la Realitatea Plus, in emisiunea realizata de Anca Alexandrescu. Gestul se dorește a fi un protest fața de CNA ,care a amendat Realitatea Plus pentru o emisiune in care a fost prezenta chiar Diana Șoșoaca.In emisiune…

- George Simion neaga o eventuala candidatura a Gabrielei Firea din partea AUR la viitoarele alegeri. Liderul formațiunii spune ca fostul ministru al Familiei are o relație stransa cu PSD și ca nu iși dorește aceasta mizerie. Reacția vine dupa declarațiile facute de avocatul Gheorghe Piperea, viitor candidat…

- "S-a pornit o avalanșa de jigniri atat la adresa mea, cat și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider ca sunt ultimele care au dreptul sa ne dea lecții de moralitate. Am vazut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzata pe nedrept ca eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind…

- Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a declarat miercuri, la postul Realitatea Plus, ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, „și-a pus croitoreasa” sa o atace pe ea și postul Realitatea dupa ce nu i-a raspuns la mesaje, iar soțul lui Firea, primarul Florentin Pandele, ar fi amenințat-o.Extrase din declarații:…

