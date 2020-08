Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultim moment de la Guvern! A fost adoptat un proiect de lege prin care s-a clarificat procedura ”prin care se pot suspenda cursurile scolare in situatie de extindere epidemiologica in comunitate”

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptat un proiect de lege care clarifica procedura prin care se pot suspenda cursurile scolare, mentionand ca Executivul solicita dezbaterea actului normativ in regim de urgenta, in Parlament. "In sedinta de Guvern de…

- Ziarul Unirea Angajații din cadrul DSP-urilor și prefecturi vor primi un spor de minim 30% pentru starea de alerta. Noua ordonanța adoptata Angajații din cadrul DSP-urilor și prefecturi vor primi un spor de minim 30% pentru starea de alerta. Noua ordonanța adoptata In data de 7 august, a fost adoptata,…

- Premierul Ludovic Orban a spus, sambata, ca, in circa doua saptamani va fi soluționata problema alocațiilor, el adaugand ca „vom asigura creșterea lor constanta”. „In doua saptamani vom soluționa aceasta problema (a creșterii alocațiilor cu 15% - n.red.). Este clar, sincer va spun, ca nu avem pisiblitatea…

- Statele Unite nu vor acorda viza studentilor straini inscrisi in institutii de invatamant care vor continua cursurile numai online dupa vacanta de vara 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat lunii serviciile americane de migratie, noteaza AFP. Studentii deja prezenti pe teritoriul american…

- Premierul Ludovic Orban a cerut in cadrul ședinței de Guvern de miercuri ca maștile de protecție sa ajunga in școli pana la data de 1 iunie. Din 2 iunie incep pregatirile pentru examenele naționale. Orban a cerut ca maștile sa ajunga in școli pana la 1 iunie, iar Ministrul Educației și Cercetarii, Monica…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ca, pana pe 1 iunie, mastile de protectie sanitara sa ajunga in scoli, in conditiile in care cursurile de pregatire pentru examenele nationale incep pe 2 iunie. Si Ministerul Sanatatii a fost atentionat sa rezolve cit mai repede achizitia…

- Veste buna de la ministrul Sanatații! Nelu Tataru a declarat ca romanii pot incepe sa se gandeasca la vacanta in faza actuala a epidemiei de COVID-19, precizand ca autoritatile se gandesc la deschiderea teraselor de la 1 iunie si deschiderea plajelor de la 15 iunie.