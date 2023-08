Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a fost numit vineri consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale. Vineri seara a aparut in Monitorul Oficial numirea fostului premier Victor Ponta in funcția de consilier onorific al actualului prim-ministru, Marcel…

- O tinara de 23 de ani, din Romania, cu dublu transplant de ficat, a adus pe lume primul ei copil. Este prima pacienta cu doua operații atit de complicate care da viața mai departe. Copilul poarta numele medicului care a salvat-o pe mama in urma cu 6 ani, Vlad Brașoveanu. Medicul este originar din Balanești,…

- Donarea de organe face minuni. O pacienta cu dublu transplant de ficat a adus pe lume primul ei copil. Este prima pacienta cu doua operații atat de complicate care da viața mai departe. Tanara are 23 de ani și a nascut chiar de ziua ei in urma cu doua saptamani. Iar copilul poarta numele medicului care…

- O echipa de voluntari a Asociației Transplantaților din Romania desfașoara, in perioada 1-4 august, Campania anuala de informare și conștientizare a populației cu privire la caracterul legal și benefic al donarii de organe in scop terapeutic. Asociația Transplantaților din Romania (ATR) da startul…

- Fundația Umanitara „Nord 2001" – Sange pentru Romania a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru un copil in varsta de 4 ani, Matei Fabian Bosancu, care are nevoie de un transplant de celule stem. Copilul a fost diagnostica cu autism. Parinții nu-și permit intervenția și ...

- Cei doi medici, administratori la o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru aducerea in tara de organe fara autorizatia speciala emisa de Agentia Nationala de Transplant si fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- Romania a pierdut cu Polonia finala mica a probei de dublu masculin la Teqball, din cadrul Jocurilor Europene. Szabolcs Ilyeș și Apor Gyoergydeak au fost invinși de Adrian Duszak și Marek Pokwap, scor 1-12, 12-8, 10-12. Romania a dominat competiția de teqball la Jocurile Europene 2023. Delegația „tricolora”…

- Valentin Mihaila a rabufnit dupa dubla fabuloasa din Elvetia – Romania 2-2. Eroul tricolorilor le-a transmis un mesaj dur si contestarilor. Valentin Mihaila a reusit fost cel care a produs marea minune in Elvetia. Jucatorul de la Parma a reusit sa egaleze de unul singur in minutele 89 si 90+2. Valentin…