Este din Satu Mare si a fost de doua ori campioana Jandarmeriei Romane

- Școala romaneasca de scrima a pierdut o mare campioana: Ileana Gyulai Jenei, un caracter puternic și echilibrat, un om pentru care scrima, floreta, a fost un mod de a trai, informeaza Federatia Romana de Scrima. Nascuta la Cluj, pe 12 iunie 1946, Ileana Gyulai a facut parte din valoroasa generație de…

- Timisoara se afla pe locul III in tara in privinta investitiilor in derulare, situandu-se in urma Bucurestiului si, in mod surprinzator, municipiului Satu Mare. La nivel de judete, Timisul se afla pe locul IV, avand investitii de 4,6 miliarde de lei, dintre care 2,7 miliarde fonduri europene. “Campioana”…

- Pana astazi, 18 august 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.088.594 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.050.600 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 541 cazuri noi de persoane…

- Dupa cum avertizam ieri, prezentam astazi o informație menita a mai taia din elanul colonelului Bogdan Enescu. Cel care nu avea cum sa se bazeze doar pe faptul ca daca face pe pandarul langa o vila de pe malul lacului Dobroești este suficient pentru a se intoarce la comanda Inspectoratului General al…

- Aflata de luni intr-un stagiu de pregatire la Vatra Dornei, SCM Zalau a susținut miercuri al patrulea amical al verii, impotriva fostei campioane a Romaniei, SC Oțelul Galați, formație ce activeaza in prezent in Liga a III-a, fiind antrenata de Dorinel Munteanu. Echipa condusa de George Zima s-a impus…

- Dupa postarea de pe pagina Primariei Carei legata de activitatea jandarmului Abrihan Dumitru, consilierul personal al primarului Kovacs a scris pe blogul sau personal despre o simulare de luari de ostatici la care au participat echipaje al Jandarmeriei Romane și ale SRI. Deci am avut dreptate cand…